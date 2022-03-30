ВОЙНА В Украине Погибших солдат рф сжигают в плавильных печах у границы, — правозащитник Марк Фейгин

2022-03-30 10:29

Погибших солдат рф сжигают в плавильных печах, — российский правозащитник Марк Фейгин.

По его словам, в ходе войны против Украины российская армия несет колоссальные потери, а власть применяет разные методы, чтобы скрыть их.

Часть тел передают родным, но часть просто уничтожают вблизи границы.

Напомним, ранее сообщалось, что русские фашисты до сих пор не забрали тела своих военных, погибших еще в начале российского вторжения.

"Это представляет серьезную угрозу окружающей среде", – сообщил и. о. директора Управления здравоохранения Сумской ОВА Анатолий Котляр.

 

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