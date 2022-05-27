ВОЙНА В Украине фото Экс-командующий армией США в Европе уверен, что ВСУ выбьет врага из Украины до конца лета

2022-05-27 09:34

Деморализованная и сильно потрепанная неудачами армия уже не может похвастаться безумным количеством ни живой силы, ни технического оснащения.

А это значит, что вскоре ВСУ пойдут в контрнаступление, которое позволит выбить войска оккупантов из Украины. Как минимум вернуть рашистов на позиции 23 февраля уже до конца лета.

В этом убежден бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес. Своим предположением он поделился в эфире телеканала CNN.

"Полагаю, россияне уже приблизились к кульминации. У них нет сотен тысяч новых солдат или новых танков, готовых вступить в бой. И мне кажется, речь идет о неделях, поскольку большая работа была проделана Соединенными Штатами и их союзниками, чтобы в ближайшие недели увеличить потенциал Украины", - говорит Ходжес.