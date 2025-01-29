Политика The Times обнародовала четыре наиболее реалистичных сценария завершения войны в Украине

2025-01-29 16:41

Аналитики выделили четыре реалистичных варианта завершения войны россии против Украины, в том числе отвергая маловероятные, такие как внезапная смерть путина или неожиданный прорыв украинского контрнаступления. Об этом сообщает The Times.

Решающую роль в этом может сыграть новоизбранный президент США Дональд Трамп.

Вариант поражения

Худший вариант развития событий предполагает длительную агрессию со стороны России и избегание мирных переговоров. Без поддержки США Украина рискует потерпеть военное поражение, что будет иметь катастрофические последствия для глобальной безопасности:

  • Миллионы беженцев будут искать убежище за границей.
  • Тысячи украинцев попадут в российские тюрьмы.
  • НАТО потеряет стратегическое преимущество, а российские войска окажутся на границах Польши.

"Плохой мир"

Этот вариант предусматривает вынужденные уступки Украины при отсутствии должной поддержки Западу. Страна будет вынуждена заключить соглашение с позиции слабости, предусматривающей:

  • разделение территорий.
  • создание пророссийского правительства.

Для Украины и ее союзников это станет фактическим поражением.

Прекращение огня

Третий сценарий предполагает временное прекращение боевых действий. В случае сопровождения этого процесса всеобъемлющим мирным соглашением можно добиться стабилизации в регионе и сохранения украинского суверенитета при условии международных гарантий.

Однако, если прекращение огня не будет подкреплено мирным соглашением, оно рискует превратиться в "замороженный конфликт", подобный ситуации после Минских договоренностей. Это создает предпосылки нового этапа войны.

Мирное урегулирование

Оптимистичный вариант предполагает укрепление позиций Украины при поддержке США, что позволит вести переговоры с позиции силы. Такое развитие событий предполагает:

  • гарантии безопасности.
  • сохранение суверенитета.
  • экономическую стабильность.

В то же время, возвращение к границам 1991 года маловероятно.

Для укрепления позиций необходимы решительные действия США, включая санкции, военную помощь и экономическую поддержку.

В то время как компромисс в отношении территорий может стать необходимостью.

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