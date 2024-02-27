Политика Президент Чехии дал независимый прогноз по завершению войны в Украине

2024-02-27 15:37

Украинско-российская война не закончится в ближайшем будущем, потому что ни московия, ни Украина не могут достичь поставленных целей. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает местное радио Czech Radio.

"Логично, что Украина стремится восстановить полный контроль над своей территорией в международно признанных границах, что, в принципе, должно быть поддержано", – отметил глава чешского государства.

Бункерный птн после вероятного переизбрания на нелегитимных "выборах" будет стремиться к достижению хотя бы частичных целей – полного контроля над оккупированными регионами, "особенно над Донбассом", предполагает Павел.

Он предполагает, что взаимная усталость от конфликта, потенциально может привести к переговорам. Вместе с тем Киев регулярно заявляет, что не будет садиться с москвой за стол переговоров, потому что та неоднократно доказывала неспособность выполнять свои обещания.