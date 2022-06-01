ВОЙНА В Украине видео Kalush Orchestra получит от новый хрустальный микрофон Евровидения-2022 вместо проданного

2022-06-01 14:31

Украинская группа Kalush Orchestra получит от песенного конкурса "Евровидение" новый хрустальный микрофон. Предыдущий они продали на аукционе.

Об этом сообщается на официальной странице Евровидения в Украине в социальной сети Facebook.

"Победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra получат новый хрустальный микрофон. Об этом сообщили на официальном Youtube-канале Eurovision Song Contest", - говорится в сообщении.

Ранее победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra продали на аукционе свою награду, чтобы помочь Вооруженным Силам Украины.

Кубок победителя удалось продать за 900 тысяч долларов. На эти деньги теперь планируют приобрести комплект беспилотных летательных аппаратов PD-2, предназначенный для воздушной разведки и боевого применения.

Напомним, что Kalush Orchestra выиграли Евровидение в этом году с песней "Stefania". После выступления солист Олег Псюк со сцены призвал мир спасти защитников Мариуполя, его слова прозвучали в прямом эфире.

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