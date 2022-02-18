Украина видео На Евровидение-2022 от Украины поедет группа Kalush Orchestra

2022-02-18 20:34

Группе Kalush Orchestra предложат поехать на музыкальный конкурс Евровидение-2022 от Украины.

Об этом говорится в заявлении организаторов нацотбора. 

"Для вещателя важно сохранить доверие зрителей к песенному конкурсу, поэтому Суспільне предлагает группе, которая заняла второе место в финале и получила наибольшую поддержку зрителей, представить Украину на Евровидении-2022, руководствуясь принципом соблюдения рейтинговой таблицы финалистов Национального отбора", – подчеркнули организаторы.

Kalush Orchestra в Instagram Stories уже обратились к своим поклонникам с просьбой проголосовать за то, соглашаться ли им ехать на конкурс.

Напомним, победительница финала нацотбора Алина Паш отказалась от участия в музыкальном конкурсе из-за скандала с посещением Крыма в 2015 году.

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