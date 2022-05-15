Мир видео Kalush Orchestra выиграли Евровидение-2022. Результаты голосования

2022-05-15 09:30

Украинская рэп-группа Kalush Orchestra выиграла международный музыкальный конкурс Евровидение-2022, который проходил в итальянском Турине. Суммарно парни набрали 631 балл (результат состоит из оценок жюри и голосов телезрителей). Второе место на Евровидении-2022 заняла Великобритания с 466 баллами, третье – Испания, набравшая 459 баллов.

Победу Kalush Orchestra принесла песня Stefania, которую уже назвали гимном освободительной войны. Согласно правилам, в следующем году Евровидение должно пройти в Украине как стране-победительнице. Либо же она сможет передать право проведения конкурса другой стране.

Украина получила от зрителей рекордные 439 баллов, при этом 28 из 40 стран отдали Украине наивысшую оценку – 12 баллов. Еще 8 стран поставили по 10 баллов, 2 страны – 8 баллов и 1 страна – 7.

Что касается голосования жюри, то 12 баллов Украина получила от пяти стран (Латвии, Литвы, Молдовы, Польши и Румынии).

Как голосовали зрители и национальные жюри за Украину:

Напомним, после своего выступления в финале Евровидения-2022 фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк со сцены призвал мир спасти Мариуполь и "Азовсталь". Cначала появилась информация, что украинцев могут дисквалифицировать с конкурса за политические лозунги (нарушение правил), однако позже организаторы Евровидения успокоили: похожие заявления носят "гуманитарный, а не политический характер".

Видео выступления Kalush Orchestra в финале Евровидения-2022:

Украина побеждает на Евровидении уже третий раз. В 2004 году конкурс выиграла Руслана с песней "Дикие танцы", а в 2016-м первое место заняла певица Джамала с песней о депортации крымских татар "1944".

Что известно о победителе Евровидения-2022 Kalush Orchestra

Группа Kalush была создана в 2019 году, когда Олег Псюк опубликовал в Facebook пост о том, что набирает музыкантов. Так он познакомился с мультиинструменталистом Игорем Диденчуком и МС Килимменом. Коллектив получил название от родного города Псюка – Калуша Ивано-Франковской области.

В 2021 году стало известно о запуске параллельного проекта — Kalush Orchestra. Его отличие от основного коллектива в том, что эта группа делает акцент на рэп с фольклорными мотивами и украинскую аутентику.

В феврале 2022 года группа Kalush Orchestra заняла второе место в нацотборе на Евровидение-2022, однако после громкого скандала и отказа победительницы Алины Паш ехать в Турин парни согласились представлять Украину на международном конкурсе с песней Stefania.

Участники Kalush Orchestra: