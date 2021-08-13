Детали Коррупция на рейде: В Мининфрастуктуры вернулись «схематозники» времен Януковича

2021-08-13 13:45

Владимир Зеленский и «Слуги народа» пришли к власти на волне обещаний, что с коррупцией будет покончено. Первое время команда Зеленского пыталась сделать так, чтобы коррупционеры, которые гребли деньги лопатой при Порошенко были максимально удалены от государственной службы.

Но, спустя два года во власть начали возвращаться те, кто создавал коррупционные схемы, которые душили бизнес.

Яркий пример Министерство инфрастуктуры Украины. С уходом Владислава Криклия, которого критиковали за неудовлетворительный уровень реформ, в министерство вернулись «схематозники» еще времен Януковича.

Человек Ахметова

Александр Кубраков назначил своим заместителем Юрия Васькова, человека из орбиты Рината Ахметова, которого тот короновал начальником Одесского порта в далеком 2011 году. Согласитесь, что надо было иметь значительные заслуги перед Колесниковым и Ахметовым, чтобы в 32 года возглавить самый большой порт Украины. И Васьков отблагодарил по-царски. Сначала отмыв денег на стройке Карантинного мола в Одессе, а затем, будучи главой ГП «Администрация морских портов», за деньги государства углубил акватории в порту Южный, который находился в то время (2013-2014гг.) в аренде у структур Рината Ахметова. Только эти два эпизода нанесли ущерб государству на 375 млн долл.

В 2015 году Васьков поработал замминистром инфраструктуры Украины, после чего якобы ушел в бизнес. В частности, одесские транспортно-экспедиторские компании ООО «Одемара» и ООО «Одемара-Интер» официально принадлежат его дяде. Но, как отмечают инсайдеры, настоящим владельцем является Юрий Юрьевич.

Именно эти компании сейчас находятся под следствием по делу о причинении государственному бюджету многомиллионных убытков при экспорте зерновых (ЕРГР№12021000000000254 от 18.02.2021 года - ч.5 ст.191 УК Украины).

В рамках досудебного следствия органы МВД рассматривают факты преступного сговора компаний Васькова с иностранными зернотрейдерами Bunge, Cargill, CHS, OLAM и Kernel Trade, которые через карманные оффшорные компании "Omnilogic Shipping LLC" (Грузия, Батуми) и «ODM Logistics Limited »(ОАЭ, Дубай) вывели из Украины миллионы долларов.

27.06.2019 года ГБР внесло в ЕРГР по №6201900000000944 материалы (ч.2 ст.364 УК Украины) относительно должностных лиц ГП «АМПУ», ГП «ОМТП» и Министерства инфраструктуры Украины по событиям, которые происходили в период, когда Юрий Васьков был заместителем министра. Именно его считают ключевым должностным лицом, давшим «зеленый свет» буксирной схеме, по которой бюджет Украины потерял сотни миллионов гривен.

Авторы схем опять на рейде

На посту уже зама Курбакова Юрий Васьков прежде всего добился восстановления в должности начальника Одесского порта своего кума Алексея Мясковского, который в свою очередь возобновил «буксирную схему» в порту.

В помощники Юрий Васьков взял под стать себе «схематозников». Теневым руководителям схем, по нашим источникам, назначен Юрий Лавренюк, бывший заместитель Омельяна, которого выгнали из Мининфраструктуры, из-за злоупотреблений и коррупции.

А начинал он свою работу тоже со скандала. После назначения Юрия Лавренюка на пост замминистра в СМИ появилась информация о том, что чиновник занимается рейдерским захватом украинских портов. Руководство Бердянского морского порта написало жалобу в Генеральную прокуратуру на Юрия Лавренюка. В заявлении было указано, что из-за инициированных чиновником проверок, государственный бюджет недополучил 6,5 миллионов гривен.

По словам бывшего заместителя министра инфраструктуры Владимира Шульмейстера, с руководством Лавренюка связывают неэффективный габаритно-весовой контроль на дорогах, уничтожение надзора за безопасностью мореплавания в портах, поборы инспекторов, контролирующих морские суда в портах, создание ГП "Морричсервис", которое навязывает платные услуги, увеличение коррупции в системе дипломирования моряков, незаконное увольнение капитанов портов.

Фактически Юрий Лавренюк создал и упорядочил систему поборов моряков и создал систему, при которой ни одно действие в морской сфере не могло быть совершено без взятки его людям или ему лично.

Активно помогать Юрию Лавренюку будет Кирилл Шаламай, экс-депутат «Партии Регионов», который активно дружил с Васьковым в 2011-2013гг., когда тот защищал интересы «донецких» в Одессе. С приходом в Министерство инфраструктуры Лавренюк Кирилл Шаламай переквалифицировался из регионала в патриота и возглавил «Регістр судноплавства України», а также возглавил схему, при которой каждое судно заходившее в украинский порт должно было платить немаленькую мзду.

За силовой блок в этой компании отвечает сотрудник Национальной полиции, один из самых богатых правоохранителей Украины Игорь Купранець. Он вместе с женой создал незаконный бизнес по изготовлению деревянных паллет в Чернобыльской зоне.

В Николаевском порту ими была навязана фирма «Альфа Безпека», которая за государственные деньги охраняла пропускные пункты в порту с конца 2016 года.

Поэтому, Купранец и может себе позволить декларировать просторную квартиру, большой земельный участок, две машины класса люкс, трое ценных часов, украшения, произведения искусства и еще около 3,5 миллиона гривен сбережений наличными.

Вот такие персоны пришли ко власти в Министерство инфраструктуры…