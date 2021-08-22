Детали Левочкина наконец-то признали врагом России, ввели персональные санкции и захлопнули ему все политические двери, – Захарченко

2021-08-22 22:56

Левочкина наконец-то признали врагом России, ввели персональные санкции и захлопнули ему все политические двери, – Захарченко

Россия ввела санкции против народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергея Левочкина, что означает что его официально признали врагом России, ввели персональные санкции и захлопнули ему все политические двери. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.

Он заявил, что именно Левочкин, который в бытность главы администрации Виктора Януковича, "не только сдал своего шефа американцам и западу в целом, но и способствовал разрушению конституционных основ государства Украина".

"Фраза «вовремя предать – значит предвидеть!» для таких политиканов, как Лёвочкин и Ко, не шутка, а настоящее жизненное кредо. Для них главное быть у власти, и не важно, что при этом уничтожается народ Украины, его экономика, всяческая перспектива развития. Они за 30 лет существования независимой Украины отлично поняли, что «на их век хватит», а значит можно без сантиментов грабить подвластную территорию. Но для этого нужно быть всегда у рычагов управления. Одна незадача – Украина слишком сложная страна по национальному, культурному и религиозному составу. Для того чтобы побеждать хотя бы на формальных выборах, нужно привлечь на свою сторону пророссийский, если хотите, юго-восточных электорат, который даже после ухода Крыма и части Донбасса, составляет значимую часть избирателей", - отметил экс-министр.

По его словам, Левочкин является также главным идеологом "оболванивания и откровенного обмана людей юго-востока".

"Именно он автор комбинации с Медведчуком и ОПЗЖ, с последующим расколом партии и вывода группы Бойко, как удобного спарринга Зеленскому на второй срок президентства. По его схеме сейчас конструируется новая оппозиция из подконтрольных и абсолютно безопасных для власти «борцов с режимом». Кремль давно, еще со времен майдана, предупреждали о двойной игре Левочкина. Но в Москве долго не воспринимали это всерьез и надеялись, что данные политики будут проводить хотя бы нейтральную политику – тщетно! Те, кто сконструировал майдан и много лет «раскручивал» Россию на различные преференции, не планируют отказываться от рабочей схемы. Сейчас Москва наконец-то решила выйти из этого заколдованного круга. И после только, как Левочкин фактически открыто пролоббировал арест Медведчука и закрытие его всех телеканалах, в России решили действовать жестко", - добавил Захарченко.

"Левочкина наконец-то признали врагом России, ввели персональные санкции и, я очень надеюсь, захлопнули ему все политические двери. Время сейчас такое – нужно трезво оценивать политических контрагентов и судить их не по сладким речам, а по делам", - резюмировал экс-министр.