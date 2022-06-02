Мир ОРИГИНАЛЬНЫЕ ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТО

2022-06-02 23:34

В процессе функционирования стабилизатора, как одного из основных элементов подвески, возникают шумы и вибрации. Для устранения негативных последствий, а также обеспечения устойчивости работы используется втулка стабилизатора. Деталь разрабатывается из резинового или полиуретанового материала, и выполняет функцию смягчения. При обнаружении дефектов или следов неисправности компонент требует немедленной замены, поскольку ремонту не подлежит.

Согласно опыту автомобильных сервисов втулка нуждается в замене один раз в 40 тысяч километров, однако этот показатель зависит от условий эксплуатации и дорожного покрытия. В результате повышенных нагрузок на стабилизатор и сопутствующие элементы поломка может возникнуть раньше. Сотрудники СТО советуют производить замену всех автозапчастей одновременно, что позволит повысить эксплуатационные характеристики ходовой.

Признаки проблем втулок стабилизаторов в автомобиле

При поворотах автомобиля могут ощущаться люфты колес, а в руль отдает ударным биением. Это может свидетельствовать о том, что рычаги вышли из строя, но наиболее распространенная неисправность - втулка стабилизатора прекратила справляться с функциями. Также стоит обратить внимание на ряд других признаков:

При наклонах кузова наблюдаются крены, скрепы и другие характерные звуки. Стоит обратиться на сервис АТЛ для проведения грамотной диагностики.

Ощущаются вибрации ходовой, звуки стуков и скрипы. Свидетельствует о том, что втулки требуют полноценной замены.

При перемещении машины прямо и отпускании руля кузов уводит в одну из сторон. Это может свидетельствовать и о неравномерном давлении шин, но первоначальная проблема в этой запчасти.

Заказать втулку стабилизатора в АТЛ - верное решение

Представители интернет магазина atl.ua предлагают подобрать оригинальную автозапчасть или проверенный аналог без переплат. Доступна проверенная втулка стабилизатора, которая прослужит длительный срок, и отвечает требованиям по стандарту. Компонент имеет совместимость с марками и моделями авто, которые учитываются покупателем. При подборе во внимание берутся предпочтения по бюджету и технические параметры транспортного средства. Также покупателям доступна расширенная консультация по вопросам установки.

Представители интернет магазина atl.ua предлагают подобрать оригинальную автозапчасть или проверенный аналог без переплат. Доступна проверенная втулка стабилизатора, которая прослужит длительный срок, и отвечает требованиям по стандарту. Компонент имеет совместимость с марками и моделями авто, которые учитываются покупателем. При подборе во внимание берутся предпочтения по бюджету и технические параметры транспортного средства. Также покупателям доступна расширенная консультация по вопросам установки.