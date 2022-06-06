ВОЙНА В Украине В Мариуполе распространяется холера, оккупанты закрывают город на карантин, – Андрющенко

2022-06-06 20:30

 

 

Мариуполе фиксируются случаи заболевания холерой из-за сложной ситуацией с питьевой водой и общей гуманитарной катастрофы в городе. В приграничных российских городах уже готовят инфекционные отделения.

Об этом в эфире телемарафона заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, о заболевании говорят на всех уровнях оккупационной власти.

"Мы наблюдаем, как город закрывается. Кроме того, начала поступать информация, что российская сторона в Ростове-на-Дону подготовила уже отдельные инфекционные отделения, где они готовятся принимать собственных военных, которые могут попадать в результате эпидемии, и слово "холера" звучит внутри города, внутри оккупационных властей и их кураторов", – заверил Андрющенко.

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