ВОЙНА В Украине Как будут учиться школьники и студенты с 1 сентября: власти дали ответ

2022-06-07 16:30

Новый учебный год в Украине начнется 1 сентября в режиме офлайн.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире телемарафона.

По его словам, с 1 сентября образовательный процесс в украинских школах и университетах будет возобновлен в режиме офлайн.

"Что касается начала нового учебного года. Хочу сообщить родителям, ученикам, студентам: 1 сентября образовательный процесс в Украине будет возобновлен в режиме офлайн, и все дети, студенты ученики должны пойти в школы, университеты, колледжи, заведения профтехобразования", - сказал Витренко .

Также он призвал школьников и студентов готовиться к офлайн-процессу в украинском образовании.