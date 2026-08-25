Світ Іранський державний телеканал оголосив нагороду в 10 млн доларів за вбивство Трампа

2026-08-25 12:37

Іранський державний телеканал випустив трихвилинний сюжет про 20-річного сина президента США Беррона Трампа і оголосив нагороду в 10 млн доларів за його вбивство. Про це повідомляє канал Iran International.

У створеному за допомогою ШІ відео показано місця, де, як стверджується, буває син Дональда Трампа, включаючи адреси. Сюжет телеканалу Channel 3 також містить реконструкцію його маршруту до університету у Вашингтоні.

У ролику стверджується, що агенти Секретної служби США цілодобово охороняють Беррона та видають себе за студентів його університету. При цьому значна частина сюжету ґрунтується на постановочних зображеннях, створених за допомогою ШІ.

Достовірних свідчень підготовки замаху на Беррона Трампа у сюжеті немає. Це не перший випадок, коли іранські державні медіа загрожують членам родини Трампа: раніше аналогічний ролик був присвячений першій леді Меланії Трамп та містив інформацію про місця, які вона зазвичай відвідує.

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