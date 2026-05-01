ВІЙНА В Україні З 1 травня в Україні змінюються правила подачі відстрочок від мобілізації

2026-05-01 09:29

Увага: з 1 травня змінюються правила подачі документів для відстрочок — ТЦК більше не приймають документи напряму, — ЗМІ.

Подати заяву можна лише двома способами: через «Резерв+» або через ЦНАП, де документи сканують, а оригінали залишаються у вас.

Розгляд триває 7–14 днів — у цей час не мобілізують і не направляють на ВЛК.

Підстави для відстрочки не змінилися:

  •  працівники критичних сфер, депутати, судді, дипломати.
  •  сімейні обставини — багатодітні, одинокі батьки, діти з інвалідністю.
  •  люди з інвалідністю, непридатні за станом здоров’я, звільнені з полону, родичі загиблих.
  •  студенти, викладачі та науковці.
  •  догляд за тяжкохворими родичами (одна з найскладніших підстав).
