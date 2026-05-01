З 1 травня в Україні змінюються правила подачі відстрочок від мобілізації
2026-05-01 09:29
Увага: з 1 травня змінюються правила подачі документів для відстрочок — ТЦК більше не приймають документи напряму, — ЗМІ.
Подати заяву можна лише двома способами: через «Резерв+» або через ЦНАП, де документи сканують, а оригінали залишаються у вас.
Розгляд триває 7–14 днів — у цей час не мобілізують і не направляють на ВЛК.
Підстави для відстрочки не змінилися:
- працівники критичних сфер, депутати, судді, дипломати.
- сімейні обставини — багатодітні, одинокі батьки, діти з інвалідністю.
- люди з інвалідністю, непридатні за станом здоров’я, звільнені з полону, родичі загиблих.
- студенти, викладачі та науковці.
- догляд за тяжкохворими родичами (одна з найскладніших підстав).