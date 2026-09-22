Економіка Google має намір інвестувати щонайменше 13 млрд євро у цифрову інфраструктуру Фінляндії

2026-09-22 10:28

Компанія Google має намір протягом двох років інвестує щонайменше €13 млрд у дата-центри та цифрову інфраструктуру Фінляндії. Це найбільша інвестиція в Європі. Про це інформує euronews.

Кошти спрямують на дата-центри та супутню інфраструктуру в чотирьох муніципалітетах - Хаміні, Каяані, Мухосі та Ваалі, а також на проєкти чистої енергетики, біорізноманіття, освіти, досліджень і розвитку кадрів.

Зведення планують у 2027-2028 роках. Google оцінює, що інвестиції щороку додаватимуть €3,6 млрд до ВВП Фінляндії та забезпечать понад 37 000 робочих місць, зокрема близько 16 000 у будівництві.

Після завершення будівництва об’єкти, за оцінкою компанії, щороку забезпечуватимуть близько 7000 робочих місць. Дата-центри використовуватимуть, зокрема, для роботи сервісів Google, включно з чат-ботом Gemini.

Привабливість Фінляндії Google пов’язує з холодним кліматом і відносно дешевим та стабільним енергопостачанням від атомної, вітрової та гідроенергетики. Холодне повітря дає змогу зменшити витрати на охолодження дата-центрів.

Компанія працює у Фінляндії з 2009 року відколи придбала колишню паперову фабрику в Хаміні та переобладнала її під дата-центр.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо назвав рішення Google свідченням сильних сторін країни та заявив, що економіка даних стимулює інновації, дослідження й розробки.

Для уряду Орпо залучення таких інвестицій є пріоритетом на тлі рекордного безробіття та слабкого економічного зростання у країні.