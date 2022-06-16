ВОЙНА В Украине фото Закончилась встреча Зеленского с лидерами 4 стран: что обсуждали

2022-06-16 16:00

Европейским лидерам передали полный пакет санкционных предложений против России, подготовленный Киевом.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Иоганнисом завершилась. Об этом сообщил в четверг, 16 июня, глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Украина имеет стойкую поддержку международной коалиции. Мы передали лидерам государств полный пакет санкционных предложений против России, которые подготовила международная группа Макфола-Ермака. Должны усиливать давление на агрессора, работать над седьмым пакетом санкций с газовым эмбарго. Европа сегодня вместе с Украиной. Победим", - написал он в соцсетях.

В то же время, Шольц поблагодарил Зеленского за то, что он принял его приглашение принять участие в саммите G7.

"Мы, европейцы, твердо стоим на вашей стороне", - написал он в Twitter.

Встреча продолжалась около двух часов. На ней должны были обсуждать вопросы продовольственной безопасности, оружие и поддержку Украины.

Перед ней европейские лидеры посетили Ирпень.