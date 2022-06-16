Политика фото Шольц об увиденном в Ирпене: страшно, какие разрушения наносит эта война

2022-06-16 18:00

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц после посещения разрушенного Россией города Ирпень под Киевом, назвал "ужасными" разрушения, которые он увидел. Он также отметил, что все политики, принимая решения, должны помнить об агрессивной войне России, которая "направлена на уничтожение.

При этом Шольц не дал журналистам прямого ответа на вопрос, как увиденное в Ирпене повлияет на позицию Германии по поставкам оружия Украине. Об этом пишет издание Вild.

Журналисты издания отметили, что во время посещения Ирпеня Шольц "выглядел заметно взволнованным и молча прошел по разрушенным улицам". Впрочем, впечатления от увиденного в разрушенном городе не помешали канцлеру Германии выдать заготовленное заявление вместо прямого ответа на вопрос журналистов о том, что изменит этот визит в вопросе поставок вооружения Германией Украине.

"Ужасно, что эта война вызывает разрушения. И становится еще хуже, когда видишь, насколько ужасно бессмысленно это насилие. Это многое говорит об агрессивной войне России, которая просто нацелена на уничтожение. Мы должны помнить об этом во всем, что мы решаем", — сказал Шольц, заявив, что пострадали ни в чем не повинные мирные жители.

При этом, подчеркивают журналисты Вild, он так и не объяснил, что конкретно означают его слова и к каким решениям приведет визит в Украину.

Вместо этого Шольц говорил об "ужасной войне", которую Россия вела "с величайшей жестокостью, не считаясь с человеческой жизнью".

"Это то, чему должен прийти конец — со всеми действиями, которые мы предпринимаем. С нашей помощью варианты, которые мы мобилизовали. Но и санкции. Все вместе должно способствовать тому, чтобы международная солидарность дала гражданам Украины возможность восстановить свою страну", - заявил канцлер.

Издание возглагает надежды на пресс-конференцию, которая должна состояться после переговоров европейских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским во второй половине дня.

"Возможно, тогда станет ясно, какие конкретно решения имеет в виду Шольц",- надеются западные журналисты.

Чуть позже Шольц высказался об увиденном в Ирпене в своем Twitter

"Как Буча, так и Ирпень давно уже стали символом невообразимой жестокости российской войны, бессмысленного насилия. Жестокие разрушения в этом городе - напоминание: эта война должна закончиться", - написал Шольц.

Федеральный канцлер Германии также поблагодарил Зеленского за то, что тот принял его приглашение посетить саммит G7, за прием в Киеве и за открытую дискуссию.

"Мы, европейцы, твердо стоим на вашей стороне", - заверил Шольц.