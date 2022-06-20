Страны Евросоюза имеют полное согласие по вопросу предоставление статуса кандидата в ЕС для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной во время телемарафона.
"Каждая из этих стран (которые были против статуса кандидата - ред.) после решения Еврокомиссии в пятницу подтвердила, что поддержит предоставление Украине статуса кандидата", - отметила Стефанишина.
По словам министра, сейчас она может подтвердить, что по состоянию на 20 июня Украина имеет консенсус среди лидеров стран ЕС.
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Дания и Нидерланды отказываются давать "зеленый свет" Украине из-за недостаточного соответствия установленным требованиям.