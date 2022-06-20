ВОЙНА В Украине Все страны ЕС поддерживают статус кандидата для Украины, - Стефанишина

2022-06-20 19:30

Страны Евросоюза имеют полное согласие по вопросу предоставление статуса кандидата в ЕС для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной во время телемарафона.

"Каждая из этих стран (которые были против статуса кандидата - ред.) после решения Еврокомиссии в пятницу подтвердила, что поддержит предоставление Украине статуса кандидата", - отметила Стефанишина.

По словам министра, сейчас она может подтвердить, что по состоянию на 20 июня Украина имеет консенсус среди лидеров стран ЕС.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Дания и Нидерланды отказываются давать "зеленый свет" Украине из-за недостаточного соответствия установленным требованиям.