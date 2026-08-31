ВІЙНА В Україні З 1 вересня можуть скасувати бронювання працівників деяких українських підприємств

2026-08-31 16:01

З 1 вересня може бути скасований статус критично важливого підприємства та анульоване бронювання військовозобов'язаних працівників, якщо підприємство не підтвердить відповідність критеріям. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, пише Мінфін.

Йдеться про підприємства оборонно-промислового комплексу, яким статус критично важливих було надано до 7 липня 2026 року. Підприємства мають підтвердити, що й надалі відповідають критеріям, за якими їм було надано статус критично важливих.

Для більшості підприємств передбачена спрощена процедура. Їм не потрібно повторно подавати весь пакет документів — достатньо надати документи, необхідні для підтвердження відповідності критеріям.

Окремі правила діють для підприємств, які отримали критичний статус за грантовим критерієм BRAVE1 (виробники та науковці, які виготовляють дрони). Вони мають пройти повне перепідтвердження, зокрема заново підтвердити сам факт отримання грантової підтримки та підстави для її надання.

Для підприємств, які користуються спрощеною процедурою, встановлено конкретний строк подання документів — до 10 серпня 2026 року.

Якщо підприємство не подало необхідні документи у визначений строк, з 1 вересня його статус критично важливого буде скасований. У такому разі також будуть анульовані бронювання військовозобов'язаних працівників.

Якщо ж документи подані вчасно, діятимуть такі правила:

статус критично важливого зберігатиметься до дати, визначеної попереднім рішенням;

бронювання працівників діятиме в межах строку, на який його було надано;

строк бронювання не може перевищувати строк дії статусу критично важливого підприємства.

Таким чином, для підприємств, які отримали критичний статус до 7 липня, своєчасне підтвердження відповідності встановленим критеріям безпосередньо впливає на збереження можливості бронювати військовозобов'язаних працівників.

Нагадаємо, влітку в Україні змінилися правила бронювання працівників.

Основних нововведень є кілька: