ВОЙНА В Украине фото Словения передала Украине 35 пехотных машин-амфибий, способных уничтожать танки

2022-06-22 14:31

Власти Словении передали Украине 35 бронированных пехотных машин-амфибий БМП M80A. Уже сегодня эта техника должна поступить в распоряжение украинских военных, сообщает 24ur.

Указано, что в обмен на это пожертвование Словения получит от США оружие на еще большую сумму.

Словенская бронетехника будет очень быстро отправлена Украиной на восточный фронт, где даже такое вооружение поможет в обороне от рашистов.

Бронемашины хранились на базе в районе Пивки, и их расконсервация заняла несколько недель. Логистические проблемы не позволили ускорить поставки в Украину, скорее всего, из-за запрета Венгрии на перевозку оружия по ее территории.

Спасибо, братья! Победим русский фашизм вместе!

НАША СПРАВКА:

БМП M80A – это амфибийная гусеничная машина с экипажем из трех солдат и местом для десанта. Она оснащена 20-миллиметровой пушкой, пулеметом и пусковыми установками противотанковых ракет Maljutk.

 

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