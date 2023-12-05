ВОЙНА В Украине Словения предоставит Украине 1,5 миллиона евро на разминирование

2023-12-05 17:37

Украина и Словения подписали соглашение о донации безвозвратных средств для гуманитарной помощи по деятельности в сфере разминирования.

По информации Министерства экономики, Словения предоставит Украине 1,5 миллиона евро на гуманитарное разминирование.

По условиям Соглашения, средства будут предоставлены еще в этом году на безвозвратной основе.

"Украина чрезвычайно благодарна Правительству Словении и словенскому народу за ощущаемую поддержку и помощь, получаемую с первого дня российской агрессии. 1,5 миллиона евро, которые Украина невероятно благодарна получить от народа Словении, помогут обеспечить саперов ГСЧС и Государственной службы спецтранспорта необходимой индивидуальной защитой, оборудованием и разминированной техникой. Эти средства помогут ускорить очистку территории нашей страны от взрывчатки и сохранят жизнь и здоровье многих украинцев", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Министр выразила благодарность Словении за участие в отраслевой рабочей группе по координации усилий доноров. Как подчеркнула Юлия Свириденко, Украина стремится в тесном сотрудничестве и диалоге с партнерами разработать долгосрочные решения и положить начало проектам, которые не только удовлетворят насущные потребности, но и заложат основу для длительного сотрудничества в этой сфере.

На сегодняшний день Украина является самой заминированной страной мира. Потенциально опасной считается почти треть территории нашего государства – около 174 тысячи квадратных километров. Правительство Украины ставит своей целью вернуть в хозяйственную эксплуатацию в течение 10 лет 80% этих территорий.