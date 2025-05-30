ВОЙНА В Украине Франция передала Украине новую партию новейших беспилотных роботов-сапёров ROCUS

2025-05-30 13:30

Украина получит новую партию современных беспилотных наземных машин ROCUS, созданных на базе эстонской платформы THeMIS компании Milrem Robotics, сообщает Milrem Robotics.

Роботы будут оснащены системами разминирования и переданы ГСЧС для быстрого очищения территорий.

Поставка состоится в рамках контракта между Milrem Robotics и французской компанией CNIM Systèmes Industriels при финансировании правительства Франции.

ROCUS позволяет дистанционно обнаруживать и нейтрализовать взрывоопасные предметы, что значительно снижает риски для саперов. Эти машины помогут обеспечить безопасное передвижение гражданских, восстановление сельского хозяйства и жилой инфраструктуры.

"Мы гордимся тем, что продолжаем поддерживать Украину в рамках контракта с CNIM Systèmes Industriels. Установки THEMIS уже доказали свою универсальность и надежность в различных сценариях эксплуатации в Украине и за ее пределами", - подчеркнул генеральный директор Milrem Robotics Кулдар Вяерси

Шесть новых машин пополнят парк таких систем, которые уже работают в Украине с 2022 года.

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