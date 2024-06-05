Политика Парламент Словении пошел на конфронтацию с Израилем и признал Палестинское государство

2024-06-05 15:38

Словения признала Палестинское государство после того, как парламент страны подавляющим большинством проголосовал за этот шаг.

Несмотря на оппозиционные попытки консервативной Демократической партии, 52 из 90 депутатов поддержали это решение. Остальные депутаты воздержались от голосования.

Напомним, 11 мая Генеральная Ассамблея ООН поддержала заявку Палестины на полноправное членство в организации и призвала Совет Безопасности ООН повторно рассмотреть этот вопрос.

22 мая Норвегия, Испания и Ирландия признали Палестинское государство. Эти страны присоединились к 143 государствам-членам ООН со 193 в целом, признающим Палестинское государство.

Израиль отозвал своих послов из Ирландии и Норвегии в ответ на решение признать Палестинское государство.

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