ВОЙНА В Украине фото В Києві розпочався марафон культурних подій, присвячений Маріуполю

2022-06-23 08:26

В столиці, в дитячій Центральній бібліотеці імені Шевченка розпочався триденний марафон культурних подій, презентацій та зустрічей з митцями Маріуполя. Про це повідомив Віталій Кличко.

Це - перший захід нового культурного хабу «Я-Маріуполь. Культура».

5 експозицій «Маріуполь: Мистецтво vs Війна» знайомлять і з мирним життям міста до того, як його буквально знищили російські варвари, і з його історією, і зі свідченнями про військові злочини російських окупантів.

Виставку, а також інші культурні заходи можна відвідати до 24 червня.

Міська влада Києва допомогла в організації такого марафону.

Українці, іноземні медіа, весь світ повинен знати про трагедію Маріуполя, про жорстокість з якою російські війська знищували місто та його мешканців. Маріуполь - це відкрита рана України. Свідчення геноциду українського народу. Цю історію ми повинні передати наступним поколінням, аби вони пам’ятали, як українці виборювали своє право жити у вільній і незалежній країні.

Над Маріуполем майорітиме український прапор! Україна здолає навалу варварів і переможе!

Слава Україні!