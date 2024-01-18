ВОЙНА В Украине Рашисты согнали во временно оккупированный Мариуполь 50 тысяч гастарбайтеров из депрессивных регионов

2024-01-18 11:34

Рашисты согнали во временно оккупированный Мариуполь не менее 50 тысяч гастарбайтеров из депрессивных регионов рф и стран Центральной Азии. Об этом сообщает представитель Центра национального сопротивления ССО.

"По нашим данным, во временно оккупированном Мариуполе уже находится около 50 тысяч роССиян и представителей Центральной Азии", - говорится в сообщении.

В настоящее время во временно оккупированном городе проживает по крайней мере вдвое меньше людей, чем до полномасштабного вторжения. Оккупационные "власти" хотят привлечь работников из депрессивных регионов россии и стран Центральной Азии для ускорения темпов ассимиляции украинского населения.

Представитель ЦНС добавил, что для захвата новых сфер влияния также активно свозятся криминальные элементы как из московии, так и из стран Центральной Азии, и на ВОТ уже фиксируют образование этнических криминальных группировок из числа мигрантов.

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