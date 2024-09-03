ВОЙНА В Украине Мариупольскому гауляйтеру за работу на оккупантов проломили череп кирпичом

2024-09-03 15:37

Неизвестные совершили покушение на так называемого "председателя Мариупольского совета" Олега Носенко. Об этом заявил советник законного главы Маируполя Петр Андрющенко на своем Telegram-канале во вторник, 3 сентября.

По его словам, потерпевший квазичиновник находится в тяжелом состоянии в реанимации. Вероятность присоединения к Кобзону - велика, сыронизировал украинский чиновник.

Сторонник захватчиков получил черепно-мозговую травму из-за удара тупым предметом.

"Тупой предмет" - обычный кирпич в затылок на улице Спортивной", - добавил представитель законных властей города.

Андрющенко отметил, что "тупой предмет" дал хорошие результаты.

"Не хотели заранее сообщать, потому что пока дышит, но должны быть и хорошие новости из оккупации", - добавил советник.