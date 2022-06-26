ВОЙНА В Украине Погода "разделит" Украину на две части в воскресенье: где ожидать дождей, а где будет солнечно

2022-06-26 10:30

 

В воскресенье, 26 июня, украинцам следует ожидать погодные качели - от жары в +28 градусов до грозовых дождей.

Синоптики предупреждают, что осадки в виде дождей с грозами следует ожидать жителям южных, восточных и центральных областей.

На севере и западе Украины прогнозируется сухая и теплая погода.

В западных, северных, восточных и центральных областях ночью синоптики обещают от +13 до +16 градусов, а днем воздух прогреется в диапазоне от +25 до +28 градусов. На юге страны, по прогнозам экспертов, будет немного прохладнее. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в +26 градусов, а ночью покажут от +15 до +18 градусов.

Вместе с этим, как рассказывают синоптики, в понедельник в Украину зайдет существенное потепление с дневной температурой около 32 градусов тепла.

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