В воскресенье, 26 июня, украинцам следует ожидать погодные качели - от жары в +28 градусов до грозовых дождей.
Синоптики предупреждают, что осадки в виде дождей с грозами следует ожидать жителям южных, восточных и центральных областей.
На севере и западе Украины прогнозируется сухая и теплая погода.
В западных, северных, восточных и центральных областях ночью синоптики обещают от +13 до +16 градусов, а днем воздух прогреется в диапазоне от +25 до +28 градусов. На юге страны, по прогнозам экспертов, будет немного прохладнее. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в +26 градусов, а ночью покажут от +15 до +18 градусов.
Вместе с этим, как рассказывают синоптики, в понедельник в Украину зайдет существенное потепление с дневной температурой около 32 градусов тепла.