ВОЙНА В Украине Под Мелитополем сошел с рельсов бронепоезд. Оккупанты заявили об обстреле

2022-07-03 12:00

Утром 2 июля 2022 года под Мелитополем (Запорожская область) с рельсов сошел российский бронепоезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Мелитополь".

Сообщается, что инцидент произошел на участке железной дороги между Акимовкой и Мелитополем.

Издание со ссылкой на заявление оккупационной администрации пишет, что по предварительной информации, бронепоезд был обстрелян из гранатомета. В то же время сами оккупанты говорят, что это был якобы грузовой поезд с продовольствием.

Напомним, ранее законный мэр Мелитополя Иван Федоров заявлял, что оккупанты планировали запустить поезд из этого города в Крым.