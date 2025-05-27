Политика Резкие заявления Трампа о сумашествии бункерного рекордно обвалили рынок ценных бумаг рф

2025-05-27 10:26

Резкие заявления президента США Дональда Трампа, в которых он назвал сумасшедшим российского диктатора и угрожал усилить санкции против рф из-за массированных ударов по Украине, обвалили российский рынок.

Индекс мосбиржи упал на 1,51%, потеряв около 100 млрд рублей капитализации за несколько часов торгов, и откатился до отметки 2727 пунктов, а ранее опускался до 2719 пунктов - самого низкого уровня с начала апреля.

Бумаги Газпрома обвалились на 3,5%. Акции Сбера и ВТБ подешевели на 1,5% и 2,4% соответственно на фоне сообщений, что Евросоюз готовится отключить ещё 20 российских банков от системы SWIFT. Акции Роснефти упали на 1,4%, Радкомфлота - на 2,6%, Северстали - на 2%, Аэрофлота и Магнита - на 2,2%.

Продажа преобладает на рынке с учетом ухудшения геополитического фона и затягивания переговоров по Украине.

Аналитики уверены, что дальше будет хуже. Второй квартал обещает быть еще менее успешным для рынка в целом из-за падения цен на нефть и продолжения влияния на корпорации высокой стоимости кредита.