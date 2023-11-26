ВОЙНА В Украине ВСУ подбираются к трассе, которая соединяет Крым с Мелитополем - экс-командир "Айдара"

2023-11-26 13:30

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV рассказал, что украинские военные на левом берегу Днепра в Херсонской области подбираются к трассе, которая соединяет Крым с Мелитополем.

«Под серьезной угрозой главная их (российских вооруженных сил — ред.) логистическая артерия — это трасса, которая соединяет Крым с Мелитополем. Вот на нее еще не вышли, но к ней уже подбираются наши ребята и девушки. И, собственно, именно это вызывает сейчас у орков такую, ну пока еще тихую, но уже довольно очевидную панику», — рассказал Дикий в эфире Radio NV.

17 ноября морская пехота официально подтвердила, что украинские бойцы закрепились на нескольких плацдармах на оккупированном левом берегу Днепра. По их данным, за время операции там уже уничтожили более тысячи оккупантов и десятки единиц техники.

С середины октября, в частности, американский Институт изучения войны (ISW) пишет об успехах ВСУ и продвижении на левом берегу Херсонской области. Там сообщали о прорыве через Днепр на оккупированную часть региона в районе сел Олешковской громады.

В конце октября аналитики заявили о продвижении к селу Крынки, а 10 ноября — о вероятном расширении плацдарма и перерезании важной дороги из Новой Каховки в Олешки.

The Guardian, ссылаясь на неназванных чиновников, писала, что украинским военным удалось перебросить на левый берег Днепра три бригады.