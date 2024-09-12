ВОЙНА В Украине фото Поезд под Белгородом сошел с рельсов в результате операции ГУР и ВСУ, - источники

2024-09-12 17:37

 

В Белгородской области РФ сошел с рельсов грузовой поезд в результате совместной операции ГУР МОУ и ССО ВСУ 10 сентября. Был совершен минирование и подрыв на железнодорожном участке "Старый Оскол - Валуйки".

Об этом РБК-Украина сообщили источники в спецслужбах.

Как рассказали изданию собеседники, в результате успешной операции пущен под откос грузовой поезд, обеспечивавший логистические потребности армии государства-агрессора.

После взрыва железнодорожного полотна 11 вагонов и локомотив грузового поезда сошли с рельсов и перевернулись.

"Указанная железнодорожная артерия парализована, ряд поездов отменили. Работа над ослаблением государства-агрессора России продолжается", - добавили источники.

Что этому предшествовало

Напомним, что о схождении поезда с рельсов под Белгородом вчера рассказали в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги РФ. Там заявили, что это произошло "из-за внешнего вмешательства в работу железнодорожного транспорта". Сообщалось, что взрыв произошел 10 сентября в 23:17 на перегоне "Волоконовка - Новый Оскол", после чего произошло схождение 11 якобы "пустых" вагонов и локомотива грузового поезда.

Впоследствии глава Белгородской области Вячеслав Гладков также подтвердил информацию. По его версии, это произошло в результате "атаки беспилотников со стороны ВСУ" по трем населенным пунктам региона". Также он добавил, что поезда отправили в объезд этого участка.

Отметим, что на российскую железную дорогу часто совершают атаки и диверсии. Особенно это касается приграничных с Украиной регионов. Обычно российская сторона обвиняет Украину в причастности к этим инцидентам, однако Киев в большинстве случаев официально это не подтверждает.

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