Мир фото В Одессе осудили ту самую парочку предававшуюся любовным утехам на пляже

2022-07-08 10:27

В ходе следствия оказалось, что мужчина гражданин Беларуси, у него двое несовершеннолетних детей. Женщина — родом из села в Закарпатье, гражданка Украины.

Напомним, в клубе одесского пляжа парочка, никого не стесняясь, предавалась любовным утехам.

В полиции Одесской области считают, что иностранец и украинская девушка «совершили грубое нарушение общественного порядка, которое сопровождалось исключительным цинизмом, совмещенным с демонстративным пренебрежением к общепринятым нормам морали, проявление бесстыдства и грубой непристойности».

Наказали пару достаточно мягко, обое получили по году условно.

 

 

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