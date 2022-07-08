В ходе следствия оказалось, что мужчина гражданин Беларуси, у него двое несовершеннолетних детей. Женщина — родом из села в Закарпатье, гражданка Украины.
Напомним, в клубе одесского пляжа парочка, никого не стесняясь, предавалась любовным утехам.
В полиции Одесской области считают, что иностранец и украинская девушка «совершили грубое нарушение общественного порядка, которое сопровождалось исключительным цинизмом, совмещенным с демонстративным пренебрежением к общепринятым нормам морали, проявление бесстыдства и грубой непристойности».
Наказали пару достаточно мягко, обое получили по году условно.