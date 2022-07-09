ВОЙНА В Украине Оккупанты вели обстрелы на нескольких направлениях и перешли к обороне, у роССии есть значительные потери – Генштаб

2022-07-09 10:00

Начались 136 сутки войны украинского народа против российского агрессора. Российская армия вела обстрелы позиций Вооруженных сил Украины по нескольким направлениям, после чего перешла к обороне.

Об этом говорится в утренней (на 6:00) сводке Генерального штаба ВСУ. Наиболее горячей остается обстановка в Донбассе.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений деятельности подразделений противника не отмечается. На последнем враг обстрелял позиции наших войск недалеко от Сеньковки и Николаевки Черниговской области и населенных пунктов Эсмань и Алексеевка Сумской области.

На Харьковском направлении оккупанты ведут оборону занятых ранее рубежей. Враг обстреливал из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Явирское, Старая Гнилица, Украинка, Никольское, Базалиевка, Руские Тишки, Черкасские Тишки, Пятигорское, Прудянка, Черноглазовка, Кутузовка, Старое Салко.

На Славянском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы вблизи Дибровного, Богородичного, Адамовки, Карнауховки и Сулиговки.

На Краматорском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Григоровки, Верхнекаменского и Краматорска. Штурмовыми действиями пытается продвинуться в районе населенного пункта Григоровка, бои продолжаются.

На Бахмутском направлении вражеские обстрелы фиксировались вблизи Зайцевого, Берестового и Клинового. Нанес авиаудару неподалеку от Спирного. Наступательными действиями оккупанты пытались установить контроль над территорией Углегорской ТЭС и улучшить тактическое положение в районе Доломитного. Украинские воины не дали им этого сделать и отвергли предыдущие позиции.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обоюдные обстрелы позиций по линии столкновения. Враг наносил авиационных ударов в районе населенного пункта Малые Щербаки.

В Южнобужском направлении противник продолжает систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Сохраняется дальнейшая угроза нанесения ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

По всем направлениям украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают успешное огненное поражение скоплений живой силы, военной техники российских оккупантов и складов с боеприпасами. Враг имеет значительные потери.