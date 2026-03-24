Світ Литва оновлює стратегію нацбезпеки через зростаючу з загрозу з боку рашистів

2026-03-24 16:44

Литва оновлює стратегію нацбезпеки, попереджаючи, що країна стикається з загрозою з боку росії, яка може бути здатна вести війну до кінця десятиліття. Про це повідомляє LTR.

У переглянутій стратегії зазначається, що безпекова среда Литви різко погіршилася, і наголошується, що основними опорами оборони країни є її військова сила, громадська стійкість та союзники.

Оновлена ​​стратегія підкреслює необхідність підготовки держави та суспільства до оборони під час війни.

За словами заступника міністра оборони Литви Кароліса Алекси, повномасштабне вторгнення Росії в Україну чотири роки тому підтвердило оцінки, які вже були включені до попередньої стратегії безпеки Литви, яка була ухвалена лише за два місяці до вторгнення РФ.

Колишні та нинішні законодавці заявили, що попередній документ не втративши актуальності, зазначивши, що у ньому значний акцент робиться на комплексній обороні, включаючи створення підрозділів територіальної оборони та зміцнення добровільної воєнізованої громадської організації Литовський союз стрільців.

Оновлена ​​стратегія відрізняється тим, що чітко визначає екзистенційну загрозу для держави.

Алекса зазначив, що оцінка відображає постійну готовність Росії використовувати військову силу та її здатність відновлювати бойові можливості, незважаючи на війну в Україні.

Він спрогнозував зростання ймовірності воєнного конфлікту до 2030 року.

Як йдеться в оновленій стратегії, витрати на оборону повинні сягати від 5% до 6% ВВП. Очікується, що оборонний бюджет Литви на наступний рік перевищить 5%.