Економіка Україна на більш ніж 400 млрд збільшила витрати на оборону - до держбюджету вже внесено відповідні зміни

2025-07-17 08:26

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №13439-3, який вносить зміни до держбюджету у сфері фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони. Про це повідомив Мінфін.

Змінами передбачено збільшення видатків на 412,4 млрд грн, з яких майже 402 млрд грн становить загальний фонд.
"Необхідність внесення змін до держбюджету-2025 продиктована необхідністю забезпечення Сил оборони додатковою зброєю, боєприпасами, військовим обладнанням", – йдеться у повідомленні.

Найбільше грошей отримає Міноборони – 311 млрд грн, МВС – 84 млрд грн, ГУР Міноборони – 4,5 млрд грн, СБУ – 1,6 млрд грн, УДО – 505 млн грн, Держспецзв’язок – 64,5 млн грн, а 10,8 млрд грн плануються для сектору безпеки і оборони по спеціальному фонду.

Також передбачено додаткові 26 млрд грн для резервного фонду на здійснення непередбачених та невідкладних видатків та 15,5 млрд грн для фінансування нагальних потреб Мінцифри, МОН і МОЗ.

Загальний обсяг видатків у запропонованих змінах до держбюджету-2025 становить 457 млрд грн.

Ці додаткові видатки будуть профінансовані за рахунок збільшення доходів держбюджету через перевиконання планових показників на 155,5 млрд грн, збільшення плану розміщень ОВДП на 185 млрд грн та скорочення низки видатків на 51,5 млрд грн.

Серед основних джерел додаткових доходів – ПДФО (56 млрд грн), податок на прибуток підприємств (32 млрд грн) та кошти, що перераховуються НБУ (20,3 млрд грн).

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