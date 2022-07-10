ВОЙНА В Украине Повестку вручили незаконно: как доказать в суде и на что обратить внимание

2022-07-10 14:00

 

Во время всеобщей мобилизации в Украине, повестки военнообязанным вручают в самых разных местах, в том числе в церкви, и это является законным. Однако стоит обращать внимание на то, как она заполнена и кто ее вручает, нарушение некоторых правил касательно этого могут стать аргументом в суде, если гражданина пытаются притянуть к ответственности за игнорирование повестки.

Об этом сообщил юрист Станислав Борис в комментарии DW.

По его словам, неправильно заполненный или врученный данный документ можно обжаловать в суде.
Кто может вручать повестку

Вручать такой документ военнообязанному украинцу могут сотрудники территориальных центров комплектования, органов местного самоуправления, руководители предприятий и учреждений. Однако повестка не имеет законной силы если ее вручают самовольно сотрудники полиции или "теробороновцы".
Что должно быть указано в повестке

В документе обязательно должна быть указана информация куда, когда и зачем гражданин должен явиться. Если чего-то из этого не прописано в повестке, то документ считается недействительным.

"Если повестка вручена неуполномоченным лицом или содержит все необходимые реквизиты, аргументы по этому поводу можно предоставлять в суде в случае привлечения к административной или уголовной ответственности", - сказал Борис.

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