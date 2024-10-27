ВОЙНА В Украине Украинцам напомнили, в каких местах могут вручить повестку

2024-10-27 14:30

 

Законом не определено место, где должна быть вручена повестка. Именно поэтому ее могут выдать в любом месте.

В Украине до сих пор продолжается всеобщая мобилизация. Под мобилизацию попадают военнообязанные мужчины, которые не имеют права на отсрочку и признаны годными к службе.

Украинцы, получившие повестку, обязаны явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. В частности, это касается тех, кто получил ее лично и подписал документ об этом. Если же о получении повестки расписались жена, родители или соседи, ее сочтут ненадлежаще врученной. В таком случае военнообязанный может не ходить в военкомат.

Однако, если резервист поставит личную подпись о получении повестки или имеется видеозапись вручения повестки/ознакомление с ее содержанием – повестка будет считаться официально врученной. Кроме повесток граждане Украины также могут получить требования прибыть в ТЦК. Для этого подпись не нужна, их могут отправлять и по почте. Законом не определено место, где должна быть вручена повестка. Именно поэтому ее могут выдать в любом месте. В частности, по месту жительства военнообязанного, по месту обучения, работы, на улицах, остановках, блокпостах или общественных местах.

Повестку могут вручить представители следующих подразделений: районные, городские госадминистрации; разведывательные органы, Центральное управление или региональные органы СБУ. В частности, последние могут вручить повестки только тем, кто состоит у них на военном учете. А также представители: ТЦК и социальной поддержки; исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах советов, тоже могут выдать повестку. Кроме того, представители предприятий, учреждений, организаций на их территории и в местах выполнения работниками своих обязанностей.

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