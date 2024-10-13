ВОЙНА В Украине У военнообязанных будет три дня, чтобы забрать повестку от ТЦК из почты. Иначе ждет штраф, – постановление Кабмина

2024-10-13 14:30

Кабинет Министров внес изменения в правила предоставления услуг почтовой связи, приравняв время хранения повесток от ТЦК к судебным повесткам. Теперь на то, чтобы забрать заказное письмо, которое прислал ТЦК, с почты у мужчин будет три дня. В противном случае их ждет постановление ТЦК о штрафе от 17 тысяч грн до 25,5 тысяч грн.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на постановление правительства от № 1147 от 8 октября.

Отмечается, что заказные письма с пометкой "Повестка ТЦК" при доставке по указанному адресу вручаются лично адресату (получателю). Кабмин уточнил, что заказные письма с пометками "Повестка ТЦК", "Вручить лично" подлежат вручению лично адресатам.

В случае отсутствия адресата (получателя) по указанному на заказном письме адресу работник объекта почтовой связи информирует адресата (получателя) по имеющемуся номеру телефона и/или вкладывает в абонентский почтовый ящик сообщение о поступлении заказного письма с пометкой "Повестка ТЦК".

В постановлении говорится, что если в течение трех рабочих дней после информирования отделением почтовой связи военнообязанный не явился для получения заказного письма с пометкой "Повестка ТЦК", работник почты делает отметку "адресат отсутствует по указанному адресу".

Отметка удостоверяется подписью работника почты с проставлением оттиска почтового устройства, порядок использования которого устанавливается назначенным оператором почтовой связи, и не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает такое письмо к отправителю. То есть в ТЦК.

"Судебно-юридическая газета" пишет, что по сути, это и будет "надлежащим уведомлением", после чего ТЦК может вынести постановление о штрафе.

В случае если адресат (получатель) отказывается подписать документ о получении заказного письма с пометкой "Судебная повестка", "Повестка ТЦК", работник почты делает отметку "Адресат отказался" и не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает его отправителю.

Если не удалось вручить письмо с пометками "Судебная повестка", "Повестка ТЦК" такие отправления возвращают отправителю вместе с бланками и указанием причин невручения.

Напомним, что ранее Кабмин сократил сроки явки военнообязанного по повестке через почту в ТЦК.