ВОЙНА В Украине Мобилизация студентов в октябре 2024: кто потеряет отсрочку и получит повестку

2024-10-05 08:30

Не все студенты могут претендовать на отсрочку от мобилизации в октябре.

Мобилизация студентов в Украине 2024 проводится согласно закону №10449. Большинство студентов, получающих первое высшее образование, имеют отсрочку от призыва. Однако есть несколько исключений, при которых студенту могут выдать повестку. Мы расскажем, как будет происходить мобилизация студентов с 1 октября.

Мобилизация студентов в октябре 2024

По словам адвокатов Камышева Евгения и Мельника Руслана, студенты призывного возраста имеют отсрочку, если получают первое высшее образование и учатся на дневной или дуальной форме. Также не призывают в армию всех ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов. Форма обучения (бюджет или контракт) для права на отсрочку значения не имеют.

Чтобы подтвердить право на отсрочку, после поступления нужно подать в ТЦК справку из деканата учебного заведения. Без документа военкомат не сможет продлить отсрочку на новый учебный год.

Что касается педагогов, то от мобилизации освобождаются научные и научно-педагогические работники вузов, техникумов, колледжей, научных учреждений и организаций, которые имеют научную степень. Педагоги ПТУ получают отсрочку только если работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Можно ли мобилизовать студентов - кто лишится отсрочки

Некоторые студенты лишаются права на отсрочку. Выдать повестку могут студентам, которые:

учатся на вечерней или заочной форме;

получают не первое высшее образование;

получают образование ниже имеющегося;

отказываются проходить общевойсковую подготовку (таких мужчин исключат из вуза).

На время каникул лицо сохраняет отсрочку, если переходит с одного курса на другой. Но если студент поступает на более высокий уровень через вступительную кампанию, то в перерыв между семестрами не считается студентом и его могут призвать.

Проводится ли мобилизация студентов старше 30 лет

В 2023 году депутаты зарегистрировали законопроект, по которому студенты мужского пола после достижения возраста 30 лет лишаются права на отсрочку. Однако закон на данный момент не принят. Поэтому в 2024 году 30-летних мужчин по-прежнему не призывают, если они получают беспрерывное первое высшее образование.