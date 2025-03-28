Экономика В Украине раскрыли транснациональную группировку криптомошенников, выкравших 13 млн долларов

2025-03-28 11:32

Украинские правоохранители совместно с коллегами из Латвии и Германии раскрыли транснациональную группировку, которая обворовывала инвесторов. Злоумышленники предлагали людям вложиться в "облачный майнинг" криптовалюты, который на самом деле не существовал. Об этом информирует Департамент киберполиции Нацполиции.

Общая сумма средств, прошедших через мошеннические криптокошельки, составила 154,6 биткоинов - это почти $13 млн.

Установленная на данный момент сумма убытков составляет не менее 300 тысяч долларов или 12 млн грн в гривневом эквиваленте.

Среди жертв схемы - граждане США, Латвии, Израиля, Мальты, Испании и других стран. Правоохранители установили, что в сделке участвовали граждане Украины, которые помогали "отмывать" средства.

Трем гражданам Украины в указанной преступной схеме была отведена роль пособников, а именно - легализаторов средств, или так называемых "денежных мулов" (money mules). С целью конспирации незаконно полученные активы сначала поступали на кошельки украинцев, а затем перечислялись на подконтрольные организаторам счета или обналичивались. Двое из них выехали в Германию, а третий остался в Днепре.

Во время международной спецоперации провели обыски в Украине и Германии, изъяли доказательства преступной деятельности.

Трем фигурантам сообщено о подозрении по латвийскому законодательству, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.