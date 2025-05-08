Жизнь СБУ раскрыла в Ужгороде колл-центр, который через фейковые криптоплатформы обкрадывал граждан ЕС

2025-05-08 14:37

Служба безопасности Украины совместно с правоохранителями Чехии раскрыла в Ужгороде колл-центр, который через фейковые криптоплатформы и вирусные программы обкрадывал граждан Евросоюза. По предварительным данным, мошенники завладели, как минимум, 2 млн грн, сообщает пресс-служба СБУ.

"Киберспециалисты Службы безопасности совместно с Национальным агентством борьбы с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью Полиции Чешской Республики ликвидировали схему кражи электронных счетов жителей ЕС", - говорится в сообщении.

В настоящее время задержаны четверо мошенников.

Для поиска клиентов фигуранты создали в Ужгороде подпольный колл-центр, в который привлекли, как минимум, 70 операторов в возрасте от 19 до 27 лет.

"По инструкции" они звонили иностранцам, представлялись им инвестиционными консультантами и убеждали вкладывать средства в "перспективные" криптопроекты.

Одновременно с этим IT-специалисты, входившие в состав колл-центра, создавали интернет-объявления, где рекламировали фейковые платформы для инвестирования.

В обоих случаях мошенники предлагали зарегистрироваться в электронном кабинете, что позволяло злоумышленникам взломать устройства "клиентов".

В настоящее время зафиксировано около десятка случаев мошенничества на сумму 1,7 млн грн. Правоохранители принимают меры для документирования других фактов мошеннических действий.

Организаторам уже сообщили о подозрении в мошенничестве по ч. 5 ст. 190 УКУ.

Трем подозреваемым избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с правом залога свыше 6 млн грн, еще одному - домашний арест.

Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.