ВОЙНА В Украине Есть три сценария: в Forbes дали прогноз, как может завершиться война в Украине

2022-07-14 17:30

Война в Украине может пойти по нескольким сценариям. Три из них, которые обсуждают аналитики, – многолетние сражения, противостояние до конца 2022 года и динамическая развязка.

Об этом идет речь в материале Владимира Даценко для Forbes. По его словам, большинство военных экспертов на Западе сходятся во мнении, что уже наступил решающий момент войны.

Многолетняя война

Автор пишет, что большие надежды на "адские санкции" не оправдались. Россия действительно становиться беднее и теряет будущее, однако ее руководство и граждан это сейчас не волнует.

Даценко обратил внимание, что Россия не сможет долго поддерживать текущую интенсивность наступления. Дважды агрессор уже замедлялся: в апреле, когда уходил с северных областей Украины, и в мае, когда запланированное масштабное окружение Донбасса по Запорожскому и Изюмскому направлениям сократилось до Попасной и окружения Лисичанска.

При этом качество российских войск падает. По мнению автора, в ближайшие два месяца Россия может потерять почти все штурмовые подразделения. Также проблемы начнутся и с техникой, не безгранична и артиллерия врага.

По мнению Даценко, самая большая опасность состоит в том, что война России против Украины превратится в войну артиллерии против пехоты. В таких условиях ВСУ не смогут поддерживать крупные контратаки. Но и Россия в ближайшее время тоже потеряет атакующие ресурсы. Война перейдет в длительную и затяжную фазу и договоренностей можно не ждать.

Война до конца года

По словам автора, все зависит от того, смогут ли ВСУ в ближайшие месяцы освободить Херсон и совершить прорыв в Мелитополь. В этом случае битва на юге больше не будет иметь никакого смысла.

А остановка даже медленного продвижения в Донецкой области будет означать, что выход на админграницы Донецкой области Россия тоже не способна обеспечить.

Тогда, по мнению автора, Москве будет оставаться только два варианта: либо идти ва-банк, объявлять общую мобилизацию и положить сотни тысяч солдат, чтобы обеспечить хоть какую-то из этих целей, либо осознать, что риск полного военного провала еще опаснее уступок своим амбициям.

Итогом в таком сценарии может стать то, что РФ вернется на позиции 23 февраля, а возможно, даже подпишет непубличные договоренности о политическом урегулировании вопроса Крыма и ОРДЛО в далекой перспективе.

Через 5-10 лет Россия может пойти на новое вторжение в Украину. У нашей страны, по мнению Даценко, будет возможность сделать армию в разы технологичнее.

Вместо мира будет постоянная угроза новой войны.

Динамическая развязка

Этот вариант нельзя исключать, по словам автора, хотя бы потому, что за время полномасштабной войны ВСУ сумели удивить весь мир своей креативностью и стратегией.

Однако для такого прорыва должны быть предпосылки: острые проблемы РФ с обеспечением войск (ВСУ уже начали их организовывать, уничтожая склады с боеприпасами врага) и моральный слом войск врага.

Развенчать миф об успешности российских войск и пошатнуть моральное состояние оккупантов поможет освобождение любого крупного города. Автор назвал Изюм, Токмак, Мелитополь и Херсон.

Также ВСУ необходимо добиться значительного военного разгрома. Автор привел пример боев на переправе через Северский Донец, которые не сорвали наступление, однако шокировали оккупантов. Там враг потерял более 80 единиц техники.

Даценко объяснил: тихая гибель военных не волнует население России, а фото разгромленной техники действуют по-другому.

"Эти три фактора могут обусловить военный коллапс армии РФ. Численно и технически она будет способна продолжать войну, но при отсутствии мотивации и решительности. Большие армии часто падали как карточный домик, не выдерживая удара шока от кардинального изменения ситуации на фронте", – добавил автор.

Даценко резюмировал, что у ВСУ есть окно возможностей: если Запад вовремя поставит тяжелое вооружение, РФ может не успеть адаптироваться к новым условиям войны.