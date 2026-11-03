ВІЙНА В Україні Кібератака на застосунок Повітряна тривога: що відомо про наслідки

2026-11-03 09:29

Ворожа кібератака на застосунок Повітряна тривога не позначилася на роботі українських Сил безпеки та оборони. Військові продовжували виконувати свої завдання у штатному режимі, попри проблеми з роботою сервісу. Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив в ефірі телебачення, передає Укрінформ.

За його словами, застосунок є лише одним із додаткових способів інформування населення про небезпеку. Він не належить до внутрішніх систем Повітряних сил і не забезпечує управління їхньою роботою.

"Звісно, що ні. У штатному режимі працювали Повітряні сили, всі складові Сил безпеки та оборони", - наголосив Ігнат, відповідаючи на запитання про можливий вплив атаки на військових.

Він пояснив, що інформацію для застосунку надають Повітряні сили, однак паралельно діють інші канали оповіщення. Зокрема, про загрози повідомляють ДСНС, органи цивільного захисту та військові через власні сторінки в соціальних мережах. Особливу увагу приділяють попередженням про балістичні ракети, які можуть атакувати Україну за балістичною траєкторією.

Наразі команда розробників застосунку спільно з Міністерством цифрової трансформації працює над відновленням його функціонування. Ігнат висловив сподівання, що найближчим часом сервіс знову запрацює належним чином.

Окремо речник прокоментував очікування України щодо шведських винищувачів Gripen. За словами військово-політичного керівництва, перші літаки можуть надійти вже наступного року, ймовірно, у першій половині.

Ігнат зазначив, що українські пілоти, які проходять навчання у Швеції, добре відгукуються про ці винищувачі. Інтерес до них є і серед льотчиків, які зараз захищають українське небо.

Першу партію, за попередніми домовленостями, мають становити літаки версії CD, які вже були у використанні. Водночас Україна домовилася зі Швецією і про можливість отримання новіших Gripen версії E.

Речник назвав ці винищувачі невибагливими в експлуатації, економічними та такими, що мають хороші технічні характеристики. Однак наголосив: важливо отримати не лише самі літаки, а й озброєння до них. "Літак без ракети нічого не буде вартий. Тут потрібне озброєння", — підкреслив Ігнат.