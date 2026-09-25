ВІЙНА В Україні Українським вчителям дозволили скорочувати тривалість уроків та міняти розклад по ситуації

2026-09-25 16:18

Вчителі можуть скорочувати тривалість уроків до 35 хвилин, якщо бачать, що діти втомилися, а також змінювати предмети місцями у розкладі, щоб учні могли краще опрацювати найскладніший матеріал.

Про це заявив міністр освіти та науки Андрій Бутенко, пише SUD.UA.

За його словами, головним завданням є не дотримання фіксованої тривалості кожного уроку, а досягнення програмних результатів навчання та здобуття учнями необхідних знань.

«Нам головне — досягнути програмних результатів навчання, щоб діти здобули знання. Якщо потрібно, його можна змінювати», — сказав міністр.

Урядовець зазначив, що за необхідності вчитель може скоротити урок на кілька хвилин.

Зокрема, замість 45 хвилин заняття може тривати 40 або 35 хвилин — залежно від того, наскільки втомилися діти.

За словами Бутенка, це може допомогти ефективніше використати навчальний час та опрацювати матеріал.

Також педагоги можуть змінювати уроки місцями у розкладі, якщо це необхідно для того, щоб найскладніший матеріал учні опрацьовували тоді, коли можуть краще зберігати увагу.

«Перемінити у розкладі уроки місцями для того, щоб опрацювати найскладніший матеріал, в якому нам потрібно зберегти якість», — зазначив міністр.