ВОЙНА В Украине Зеленский перечислил "плюсы" от подписанного соглашения по зерну

2022-07-23 17:00

 

Президент Владимир Зеленский заявляет, что подписанное в пятницу соглашение о разблокировании украинских портов для экспорта зерна полностью отвечает интересам Украины, и наша страна имеет полный контроль над своими портами.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Текст подписанного сегодня документа опубликован, и каждый может ознакомиться с его пунктами. Они полностью отвечают интересам Украины".

"Сейчас не только можем возобновить работу наших портов на Черном море, но и сохраняем для них необходимую защиту. Это отработано с нашими военными и с нашей разведкой. Военные заверили меня в стопроцентном контроле подходов к нашим портам".

Детали: Зеленский подчеркнул, что после подписания соглашения около 20 миллионов тонн прошлогоднего урожая зерновых пойдут на экспорт. Урожай, который уже собирается, также можно будет реализовать.

"У нас сейчас уже в наличии зерна примерно на 10 миллиардов долларов", - сообщил он.

Также, по словам президента, наконец-то есть шанс не допустить глобальной катастрофы – "голода, который мог привести к политическому хаосу во многих странах мира, в частности, в странах, которые нам помогают".

Кроме того, отметил Зеленский, подписание соглашения является демонстрацией того, что Украина способна выстоять в войне с Россией.

Он подчеркнул, что в территориальных водах Украины все будет контролироваться именно нашим государством.

Прямая речь: "И для всех понятно, что со стороны России могут быть какие-то провокации, какие-то попытки дискредитировать украинские и международные усилия. Но мы доверяем ООН. Теперь это их ответственность и наших международных партнеров – гарантировать соблюдение договоренностей".

Что предшествовало: В Стамбуле в пятницу состоялось подписание соглашения о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.

Инициатива, подписанная представителями Турции, ООН и Украины, должна быть утверждена Кабмином и обнародована в полном объеме. Такой же документ отдельно подписали представители Турции, ООН и России. С украинской стороны, документ подписал министр инфраструктуры Александр Кубраков. С российской стороны инициативу подписал министр обороны Сергей Шойгу.

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