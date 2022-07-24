ВОЙНА В Украине фото ВСУ нанесли удар по железнодорожному полотну и переезду в Запорожской области: что известно

2022-07-24 11:30

 

В ночь на воскресенье, 24 июля, Вооруженные силы Украины нанесли удар по железнодорожному полотну и переезду в селе Новобогдановка Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Стратком ВСУ в Telegram.

"В селе Новобогдановка наши Боинги нанесли точный удар по железнодорожному полотну и переезду, тем самым усложнив подвоз логисты врагу, чем вызвали немалую панику у уже и так деморализованного врага", - говорится в сообщении.

При этом ночью в оккупированных Мелитополе и Акимовке было слышно громкие взрывы.

Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что оккупанты захватили мощности облэнерго в Мелитополе.

Кроме того, Федоров сообщал, что жители Мелитополя сжигают урожай, чтобы не отдавать оккупантам. Он отметил, что россияне вывезли уже более 100 вагонов сельхозпродукции на сотни миллионов гривен.

subscriber subscriber

Еще по теме

Великобритания будет отвечать увеличением помощи Украине на каждый удар роССии, - Трасс

2022-07-24 16:00

ВСУ вероятно начали контрнаступление в Херсонской области, - ISW

2022-07-24 15:00

фото Сложности для оккупантов: ВСУ ювелирно попали в еще один мост на Херсонщине — подробности

2022-07-24 14:30

ВСУ за сутки ликвидировали 280 оккупантов и уничтожили 14 танков: данные Генштаба

2022-07-24 13:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

ВСУ вероятно начали контрнаступление в Херсонской области, - ISW

2022-07-24 15:00

фото Сложности для оккупантов: ВСУ ювелирно попали в еще один мост на Херсонщине — подробности

2022-07-24 14:30

В США сказали, сколько HIMARS может получить Украина

2022-07-24 14:00

ВСУ за сутки ликвидировали 280 оккупантов и уничтожили 14 танков: данные Генштаба

2022-07-24 13:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

ВСУ вероятно начали контрнаступление в Херсонской области, - ISW 2022-07-24 15:00
фото Сложности для оккупантов: ВСУ ювелирно попали в еще один мост на Херсонщине — подробности 2022-07-24 14:30
В США сказали, сколько HIMARS может получить Украина 2022-07-24 14:00
ВСУ за сутки ликвидировали 280 оккупантов и уничтожили 14 танков: данные Генштаба 2022-07-24 13:30