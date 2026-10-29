ВІЙНА В Україні ФОТО 18+ Удар по вокзалу в Дніпрі: обнародувано жахливі деталі та фото трагедії

2026-10-29 12:35

Ворог атакував залізничний вокзалу у Дніпрі, щонайменше 13 загиблих, кількість постраждалих невідома.

Про це в Телеграмі написав голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Укрінформ.

«13 людей загинули через атаку росіян на Дніпро», - написав він.

Крім того, поранено щонайменше п'ятеро людей. Медики надають усім необхідну допомогу.

Голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський повідомив про удар по залізничному вокзалу.

«Удар по вокзалу в Дніпрі. Було оголошено підвищену небезпеку, але, на жаль, на платформі знаходилась значна кількість людей. Попередньо чимало загиблих та поранених», - йдеться в повідомленні.

В УЗ додали, що влучання реактивним БПЛА прийшлося на одну з платформ, де в цей час перебував поїзд № 866 Дніпро — Запоріжжя.