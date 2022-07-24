ВОЙНА В Украине фото Сложности для оккупантов: ВСУ ювелирно попали в еще один мост на Херсонщине — подробности

2022-07-24 14:30

Депутат Херсонского облсовета, советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что украинские войска отрезают оккупантов от поставок в регионе. После выведения из строя Антоновского моста пришла очередь Дарьевского моста через реку Ингулец.

Об этом Хлань написал в Facebook.

«Антоновский мост был ключевым элементом снабжения группировки русских войск в Херсон через Левобережье. Одновременно ВСУ усложняет пути снабжения и Правобережья. Сегодня утром, как всегда с хирургической точностью, ВСУ попали в Дарьевский мост через Ингулец», — говорится в сообщении.

Как указал советник главы Херсонской ОВА, украинские военные продолжают отрезать херсонскую группировку россиян от снабжения.

«Каждый мост – это слабое место в логистике и наши Вооруженные силы искусно разрушают вражескую систему. Это еще не освобождение Херсона, но серьезные подготовительные шаги в этом направлении», — отметил Хлань.

По мнению херсонского депутата, «без западного вооружения это было бы невозможно», в частности без HIMARS.