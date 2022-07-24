Депутат Херсонского облсовета, советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что украинские войска отрезают оккупантов от поставок в регионе. После выведения из строя Антоновского моста пришла очередь Дарьевского моста через реку Ингулец.
Об этом Хлань написал в Facebook.
«Антоновский мост был ключевым элементом снабжения группировки русских войск в Херсон через Левобережье. Одновременно ВСУ усложняет пути снабжения и Правобережья. Сегодня утром, как всегда с хирургической точностью, ВСУ попали в Дарьевский мост через Ингулец», — говорится в сообщении.
Как указал советник главы Херсонской ОВА, украинские военные продолжают отрезать херсонскую группировку россиян от снабжения.
«Каждый мост – это слабое место в логистике и наши Вооруженные силы искусно разрушают вражескую систему. Это еще не освобождение Херсона, но серьезные подготовительные шаги в этом направлении», — отметил Хлань.
По мнению херсонского депутата, «без западного вооружения это было бы невозможно», в частности без HIMARS.