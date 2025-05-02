Авиация ВСУ за месяц уничтожила более 2300 вражеских воздушных целей

Противовоздушной обороной Сил обороны в течение апреля 2025 года уничтожено 2332 воздушные цели. Об этом сообщили Воздушные силы.
Отмечается, что уничтожено:
Авиацией Воздушных Сил в течение апреля совершено более 610 вылетов, в частности, около 330 – на истребительное авиационное прикрытие; более 200 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.
Как сообщается, в апреле 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 326 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и военной техники противника.