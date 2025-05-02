ВОЙНА В Украине Авиация ВСУ за месяц уничтожила более 2300 вражеских воздушных целей

2025-05-02 14:39

Противовоздушной обороной Сил обороны в течение апреля 2025 года уничтожено 2332 воздушные цели. Об этом сообщили Воздушные силы.

Отмечается, что уничтожено:

  • 38 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;
  • 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
  • 13 крылатых ракет Калибр;
  • 3 крылатые ракеты Искандер-К;
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
  • 1214 ударных БПЛА типа Shahed;
  • 689 разведывательных БПЛА;
  • 364 БПЛА других типов.

Авиацией Воздушных Сил в течение апреля совершено более 610 вылетов, в частности, около 330 – на истребительное авиационное прикрытие; более 200 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

Как сообщается, в апреле 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 326 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и военной техники противника.

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