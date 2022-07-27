Фото-видео фото Презентована новая символика ко Дню государственности Украины - 28 июля

2022-07-27 14:31

Министерство культуры и информационной политики представило айдентику ко Дню государственности Украины, который отмечается 28 июля. Об этом сообщается на сайте МКИП.

"Эта айдентика создана для того, чтобы вызвать чувство единства, ведь у всех нас, как украинцев, один символ - трезубец. Кроме этого, благодаря данной кампании мы уничтожаем миф о том, что Украина - молодое государство, ведь наш герб происходит от родового знака Рюриковичей, а именно от знака Владимира Великого, а это прямое свидетельство нашей тысячелетней истории", - объяснили авторы.

Отмечается, что вся визуальная символика состоит из разных трезубцев и цветных квадратов, каждый из которых несет свой посыл.

В айдентике можно увидеть:

  • государственный герб - знак нашей независимости и свободы;
  • трезубец из шеврона ВСУ - символ борьбы;
  • символ Владимира - свидетельство нашей тысячелетней истории;
  • трезубцы, которые отрисованы разными людьми - символ их связи с Украиной.

 

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